Twee mannen (25 & 29 jr) aangehouden na achtervolging in Winschoten (update)

Winschoten – Vrijdagavond rond 19:45 uur heeft in Winschoten een politieachtervolging plaatsgevonden.

De rit eindigde in de Berkelstraat, waar de gevluchte bestuurder zijn voertuig uiteindelijk tot stilstand bracht.

Update maandag:

Ze wilden de bestuurder van deze auto controleren en die ging er vandoor meldt de politie maandagochtend. Ze zijn er achteraan gegaan en de auto is uiteindelijk even verderop, op de Berkelstraat, gestopt. Bij de controle troffen ze in en rondom het voertuig verdovende middelen aan. Er is ook nog een instap gedaan in een woning aan de Langestraat. Ook daar zijn verdovende middelen aangetroffen. Het ging om handelshoeveelheden.

De inzittenden van de auto zijn aangehouden op verdenking van bezit en handel van verdovende middelen. De auto is in beslag genomen.

Het gaat om twee mannen van 25 en 29 jaar uit Scheemda.

