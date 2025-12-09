Groningse hoofdverdachte voor grootschalige cryptofraude blijft vastzitten

Groningen – Een 25-jarige man uit Groningen en een 24-jarige man uit Appingedam blijven negentig dagen langer vastzitten op verdenking van leidinggeven aan een criminele organisatie. Dit heeft de rechtbank in Groningen dinsdag bepaald. Het tweetal wordt door het Openbaar Ministerie (OM) in Noord-Nederland verdacht van grootschalige crypto- en bankhelpdeskfraude, waarbij tientallen slachtoffers voor meerdere miljoenen euro’s schade opliepen.

De twee hoofdverdachten werden op 16 september 2025 in een pand op de Zuidas in Amsterdam aangehouden. De aanleiding hiervoor was in eerste instantie het bezit van grote hoeveelheden lachgas. Al snel konden hun namen gekoppeld worden aan een al langer lopend cybercrime-onderzoek in Noord-Nederland.

Bij doorzoekingen bij de verdachten en een medeverdachte werden tientallen gegevensdragers en dure bezittingen in beslag genomen, waaronder merkkleding, horloges, een motor en diverse crypto-ledgers (dit zijn opslagplaatsen voor cryptogelden).

Werkwijze en buit

Volgens het OM zijn sinds begin 2021 vele tientallen Nederlanders slachtoffer geworden van de groepering. De verdachten deden zich onder andere voor als medewerkers van het crypto-platform Bitvavo. Ze bewogen slachtoffers om inloggegevens af te geven en tegoeden zogenaamd ‘veilig te stellen’ op een Trustwallet die onder hun beheer stond. Ook werden slachtoffers overgehaald om toegangscodes op zogenaamde ‘veilige websites’ in te vullen, die eveneens door de verdachten werden beheerd. Sommige slachtoffers raakten op deze manier meer dan één miljoen euro kwijt.

Het onderzoek naar de inbeslaggenomen gegevensdragers leidde tot de inbeslagname van ruim 800.000 euro aan cryptogelden. De politie is nog altijd op zoek naar de overige buitgemaakte gelden.

Uit onderzoek is gebleken dat de verdachten hun criminele samenwerkingsverband met verschillende bellers aanstuurden via groepsgesprekken op Snapchat. Dit gebeurde deels zelfs vanuit hun cel toen de hoofdverdachten in de gevangenis zaten, waarbij slachtoffers gekscherend ‘vissen’ werden genoemd. Ook maakten de verdachten regelmatig reisjes naar onder meer Dubai, waar ze de helpdeskfraude vanuit het buitenland voortzetten.

Naast de twee hoofdverdachten zijn nog zes andere personen aangehouden in verband met het onderzoek. Eén van hen zit nog vast. De overige verdachten zijn in vrijheid gesteld, maar blijven verdachten in de zaak.

Over ongeveer drie maanden is de volgende openbare zitting, waarbij de rechtbank zich opnieuw buigt over het verlengen van de voorlopige hechtenis.

Foto's