Vermissing in Groningen, Politie zoekt 16-jarige jongen (Update)

Groningen – Politie Groningen is in Groningen op zoek naar een vermiste jongen van 16jr. Het signalement is: Lichte huidskleur, 1,80m lang, Kort donkerblond haar, Draagt een Bril, Wollen jas met gouden knopen, Zwarte spijkerbroek, donkergrijs/donkerrode Nike schoenen. ‘

Hij is om 20:15u vanaf de Westerhavenstraat vertrokken op een fiets: Zwarte Sparta damesfiets met een oranje krat voorop. Tips? Bel nu 112

UPDATE: De vermiste jongen is terecht, burgernet bedankt iedereen voor het uitkijken!

Foto's