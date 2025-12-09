Maaltijdbezorger gewond na ongeval op de Edelsteenlaan

Groningen – Op de Edelsteenlaan kruisend met de Goudlaan heeft dinsdagavond een forse aanrijding plaatsgevonden tussen een automobilist en een fietser.

De klap is hard geweest. De fiets van een maaltijdbezorger lag circa 20 meter verderop. De fietser werd behandeld in een ambulance.

Zowel de fiets als de auto raakte zwaar beschadigd. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet duidelijk. Het verkeer heeft fors hinder.

Het slachtoffer ging mee naar een ziekenhuis. De auto moest worden afgesleept.

Foto's