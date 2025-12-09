Groningse hoofdverdachten voor grootschalige cryptofraude blijven vastzitten

Groningen – Een 25-jarige man uit Groningen en een 24-jarige man uit Appingedam blijven negentig dagen langer vastzitten op verdenking van leidinggeven aan een criminele organisatie. Dit heeft de rechtbank in Groningen dinsdag bepaald. Het tweetal wordt door het Openbaar Ministerie (OM) in Noord-Nederland verdacht van grootschalige crypto- en bankhelpdeskfraude, waarbij tientallen slachtoffers voor meerdere miljoenen euro’s schade opliepen.

De twee hoofdverdachten werden op 16 september 2025 in een pand op de Zuidas in Amsterdam aangehouden. De aanleiding hiervoor was in eerste instantie het bezit van grote hoeveelheden lachgas. Al snel konden hun namen gekoppeld worden aan een al langer lopend cybercrime-onderzoek in Noord-Nederland.

Bij doorzoekingen bij de verdachten en een medeverdachte werden tientallen gegevensdragers en dure bezittingen in beslag genomen, waaronder merkkleding, horloges, een motor en diverse crypto-ledgers (dit zijn opslagplaatsen voor cryptogelden). Meer op Oogtv.nl.

