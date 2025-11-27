Forse file op A7 bij Groningen door twee ongelukken

Groningen – Op de A7 bij Groningen hebben donderdagavond twee afzonderlijke ongelukken plaatsgevonden. Rond 18.40 uur botsten ter hoogte van Groningen drie auto’s op elkaar. Even verderop gebeurde een tweede aanrijding, ditmaal tussen twee voertuigen.

Hulpdiensten kwamen direct ter plaatse. Ambulancepersoneel heeft betrokkenen van beide ongelukken gecontroleerd, maar niemand raakte gewond.

Door de incidenten is de snelweg gedeeltelijk afgesloten. Twee rijstroken zijn dicht, wat leidt tot een flinke file in de richting van Groningen. Hoe lang de afsluiting nog duurt, is vooralsnog onbekend.