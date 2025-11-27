OM: Man die agenten wilde steken moet tbs met dwangverpleging krijgen

Groningen – Het Openbaar Ministerie vraagt om een TBS-behandeling met dwangverpleging tegen een 35-jarige asielzoeker uit Syrië die agenten met een mes bedreigde.

De man probeerde op 3 januari van dit jaar met een mes in te steken op drie agenten op een opvangboot in de stad. Hij maakte een verwarde indruk en sloeg wartaal uit. Ook bedreigde hij bewoners en personeel van de asielboot. De agenten konden erger voorkomen door terug te deinzen of opzij te springen. Ze probeerden de verdachte uit te schakelen met een stroomstootwapen, maar dat het geen effect. De agenten hebben vervolgens meerdere schoten gelost en een politiehond ingezet. De man kon uiteindelijk overmeesterd worden en werd daarna gewond naar het ziekenhuis vervoerd.

De verdachte is onderzocht door een psychiater en een psycholoog. Zij adviseren de man ontoerekeningsvatbaar te verklaren. Het OM vindt een tbs-maatregel met dwangverpleging passend. De rechtbank doet op 11 december uitspraak.

