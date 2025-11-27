Doneer nu aan Stichting Wensambulance Noord-Nederland, voor een laatste dierbare herinnering

Stichting Wensambulance Noord – Nederland wil ernstig zieke mensen met een beperkte levensverwachting de mogelijkheid bieden om op geheel eigen wijze afscheid van hun leven te kunnen nemen. Mensen die weten dat ze niet meer zullen genezen en hun leven binnen korte tijd zal eindigen, gaan vaak nadenken over wat ze allemaal hebben meegemaakt en welke wensen en dromen ze nog hebben.

Ze willen mensen uit Noord-Nederland d.m.v. begeleid ambulancevervoer helpen zo’n persoonlijke wens te vervullen om zo een laatste dierbare herinnering aan het leven toe te voegen.

Op deze manier gaan mensen naar een voor hen bijzondere plek of gelegenheid en ze ervaren zo een speciale dag. Stichting Wensambulance Noord – Nederland is een stichting die is opgericht door vrijwilligers die veelal werkzaam zijn in de zorg.

Stichting Wensambulance Noord – Nederland kunt u ook vinden op Facebook.com.

Zonder donaties kan Stichting Wensambulance Noord – Nederland helaas geen wensen vervullen. Uw bijdrage is dan ook van harte welkom.

En daarom steunen wij van 112Groningen.nl en de onderstaande ondernemers dit mooie initiatief regelmatig !

Met dank aan de volgende bedrijven:

DS Tuinmachines

Laanweg 9

9983 RG Roodeschool

06 15447864

https://www.dstuinmachines.nl/

Routiers Emmen

Edisonstraat 2

7825 GS Emmen

0591-312022

https://routiersemmen-bijgietstra.nl/

Veegservice Friesland

Nijlan 18

8401 XB Gorredijk

06-11220276

https://www.facebook.com/veegservicefriesland/?locale=nl_NL

The Gym Haren

Rijksstraatweg 156

9752 BN Haren

06 43028468

https://thegymharen.nl

Thuishuis klein is fijn

Kleine Straat 8

9774 PN Adorp

06 144 246 35

https://www.facebook.com/thuishuiskleinisfijn/?locale=nl_NL

D&M renovaties

Rensumaheerd 106

9736 AE Groningen

06 81694655

https://dm-renovaties.nl/

DMG Uitvaartzorg

Langeleegte 5D

9641 GN Veendam

06 144 84332

https://www.dmg-uitvaartzorg.nl/

Jemasiem

Jeverweg 2-5

9723 JE Groningen

06 11 71 11 76

https://www.jemasiem.nl/

Brasserie Pand 147

Venne 147

9671 ES Winschoten

0597 726 900

https://pand147.nl/

Bistro Bommen Berend

Oude Ebbingestraat 17

9712 HA Groningen

050 364 5402

https://www.bistrobommenberend.nl/

De Mondhygienisten Zuidhorn

Van Starkenborghkanaal Noordzijde 37

9804 PB Noordhorn

06 49223420

https://www.demondhygienistenzuidhorn.nl/

GTJ Trading

Hiddemaheerd 162 NL

9737 JK Groningen

06 30112295

https://gtjtrading.nl/

Administratiekantoor Marinouk

Boschplaat 11

9989 CS Warffum

06 – 538 931 06

https://www.marinouk.nl/

Bouwbedrijf Richard Davids

De Lijnbaan 16

9971 AM Ulrum

06 22495615

https://www.facebook.com/bouwbedrijfricharddavids/?locale=nl_NL

Kinderdagverblijf Schip a Hoi

Pop Dijkemaweg 72A

9731 BG Groningen

06- 18996119

https://www.schipahoi.nl/

De Groene Tornado

Jacob van Heemskerkstraat 6

9934 GV Delfzijl

06 37194752

https://degroenetornado.com/

