Politie houdt man (25) aan voor zware mishandeling op Grote Markt

Groningen – De politie heeft maandag een 25-jarige man uit Groningen aangehouden vanwege betrokkenheid bij een zware mishandeling op de Grote Markt, die midden mei plaatsvond. Bij dit incident raakte een 19-jarige man ernstig gewond

De verdachte zit vast en wordt momenteel verhoord, meldt de politie. Al enkele maanden had de politie een sterk vermoeden over de identiteit van de dader van zowel de poging tot straatroof als de mishandeling, maar ging er destijds van uit dat de man mogelijk in het buitenland verbleef.

In de nacht van 20 op 21 mei werd het 19-jarige slachtoffer op de Grote Markt aangevallen door een groep mannen. Eén van hen dwong het slachtoffer zijn pinpas en pincode af te geven en verwondde hem vervolgens met een kapotgeslagen fles in het gezicht. Daarna ging de dader er samen met de anderen vandoor zonder iets buit te maken. Het slachtoffer liep meerdere snijwonden op en raakte buiten bewustzijn.

