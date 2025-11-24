Drie maanden cel voor diefstal 6 duizend blikjes Red Bull & Ongeval Ten Boer

Peize – De rechtbank in Assen heeft maandag een 49-jarige man uit Groningen (zonder vaste woon- of verblijfplaats) veroordeeld tot drie maanden cel, omdat hij een palletwagen en bijna zesduizend blikjes Red Bull ontvreemde bij een distributiecentrum in Peize.

De rechter vond de strafeis van het Openbaar Ministerie (een deels voorwaardelijke taakstraf van 240 uur) te laag, aldus RTV Drenthe. De rechter vond dat de man, die al een uitgebreid strafblad heeft, zijn daad bijzonder goed had doordacht. Naast de celstraf moet de man ruim vijfduizend euro terugbetalen aan zijn voormalige werkgever.

Ten Boer

In Ten Boer is maandagmiddag op de kruising Verlaatweg met de Stadsweg een scooterrijder in botsing gekomen met een achteruitrijdende vrachtauto. De bestuurder van de vrachtwagen had de scooter over het hoofd gezien.

De scooter werd enkele meters meegesleurd, maar de scooterrijder raakte wonder boven wonder niet gewond meldt RTV Noord maandag.

Foto's