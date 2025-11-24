324 hennepplanten aangetroffen bij inval in gemeente Pekela

Pekela – In de gemeente Pekela heeft de politie maandag 24 november een inval gedaan na een lopend onderzoek naar een vermoedelijke hennepkwekerij. De actie werd uitgevoerd in samenwerking met de wijkagenten van Veendam.

In het pand trof de politie een volledig in werking zijnde kwekerij aan. Uit nader onderzoek bleek dat het ging om in totaal 324 hennepplanten. De kwekerij is direct ontmanteld. Tegen de verdachte wordt proces-verbaal opgemaakt. Hij moet op een later moment op het politiebureau verschijnen om een verklaring af te leggen.

Volgens de politie brengt een actieve hennepkwekerij aanzienlijke risico’s met zich mee, zoals brandgevaar door illegale stroomconstructies. Daarnaast wordt vaak stroom afgetapt, wat leidt tot hoge kosten voor de maatschappij.

De politie roept inwoners op alert te blijven. Wie een vermoeden heeft van een hennepkwekerij, kan contact opnemen met 0900-8844 of anoniem melden via Meld Misdaad Anoniem.

Foto's