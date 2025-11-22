Feestelijke intochten in het Westerkwartier: Sinterklaas warm onthaald in Niekerk én Oostwold/Midwolda

Provincie – In meerdere dorpen in het Westerkwartier was het zaterdag één groot feest: Sinterklaas maakte zijn intocht in zowel Niekerk/Oldekerk als in Oostwold/Midwolda. Honderden kinderen, ouders en grootouders verzamelden zich langs de routes om de goedheiligman welkom te heten.

Grote opkomst in Niekerk en Oldekerk

In Niekerk en Oldekerk trok een kleurrijke optocht door de dorpen. Sinterklaas reed mee op een paard en wagen, begeleid door vrolijke muziek en dansende Pieten. Langs de route zwaaiden en zongen kinderen uitbundig; velen toonden trots hun zelfgemaakte tekeningen in de hoop op een glimlach van de Sint.

De tocht eindigde traditiegetrouw bij Dorpshuis De Rotonde, waar binnen al een feestelijke sfeer hing. Daar vond de prijsuitreiking plaats van de mooiste Sinterklaastekening. Uit een flinke stapel kleurrijke inzendingen werden winnaars gekozen, die hun prijs mochten ophalen in het bijzijn van Sinterklaas en zijn Pieten.

Daarna ging het feest verder met muziek en dans. Kinderen sprongen, zongen en dansten door de zaal, terwijl Sinterklaas tevreden toekeek.

Sinterklaas arriveert ook in Oostwold en Midwolda

Ook in Oostwold en Midwolda kwam Sinterklaas zaterdag aan. De goedheiligman werd enthousiast onthaald door veel kinderen en ouders die zich hadden verzameld om de stoet door het dorp te zien trekken. Met muziek, pepernoten en vrolijke Pieten was het ook hier volop genieten.

