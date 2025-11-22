Geen treinen naar Assen tot 15:15 u door aanrijding bij Glimmen

Haren – Treinreizigers tussen Groningen en Assen moeten zaterdag rekening houden met vertraging. Door een aanrijding is er geen treinverkeer mogelijk.

De problemen ontstonden rond 11.30 uur. Op de Zuidlaarderweg bij Glimmen vond een aanrijding plaats. Spoorbeheerder ProRail heeft daarop het treinverkeer stilgelegd. Een storingsploeg is onderweg naar de locatie. Zegt Oogtv.

De verwachting is dat er tot 15.15 uur geen treinverkeer mogelijk is tussen Groningen Europapark en Assen. De NS zet tussen Groningen en Assen bussen in.

