Auto botst tegen vangrail op A28 bij Haren door gladheid

Haren – Op de A28 ter hoogte van Haren heeft zaterdag rond 08.15 uur een eenzijdig verkeersongeval plaatsgevonden. Een auto raakte in de richting van Eelde van de weg en botste tegen de vangrail.

Hulpdiensten, waaronder de politie, Koninklijke Marechaussee en Rijkswaterstaat, kwamen snel ter plaatse. De inzittende kwam met de schrik vrij en raakte niet gewond.

Vanwege het ongeval was de snelweg tijdelijk deels afgesloten. Een berger heeft het voertuig afgesleept.

Volgens de eerste bevindingen was het op de locatie glad, waardoor de auto vermoedelijk in een slip raakte en tegen de vangrail belandde.

