Fabriek FrieslandCampina ontruimd na gaslekkage

Marum – De kaasfabriek van FrieslandCampina in Marum is donderdagmiddag rond 14.30 uur ontruimd na de melding van een gaslekkage. Volgens de brandweer werd in het verdeelstation van Enexis een gaslucht geroken. Dat meldt RTVNoord.nl

De bedrijfshulpverlening van het bedrijf heeft de fabriek ontruimd. De brandweer heeft onderzoek gedaan, maar kon geen gas meten. Netbeheerder Enexis doet nog onderzoek naar de oorzaak van de gaslucht.

De omgeving van het fabrieksterrein is tijdelijk afgezet geweest. Er zijn geen gewonden gevallen bij de gaslekkage.

