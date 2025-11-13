Celstraf en tbs voor vrouw die medewerkers UMCG stalkte en bedreigde

Groningen – De rechtbank heeft een 30-jarige vrouw veroordeeld tot een celstraf van 12 maanden en tbs met dwangverpleging, voor onder meer stalking, bedreiging en belediging.

Haar slachtoffers waren medewerkers van het UMCG. Ook overtrad ze veelvuldig een locatieverbod voor het UMCG. De vrouw moet één van de slachtoffers bovendien een schadevergoeding betalen van 1.500 euro.

De vrouw was in september 2022 van de opleiding tandheelkunde gestuurd. Zij begon daarop medewerkers van de RUG en het UMCG via social media, e-mails en chatberichten te intimideren, beledigen en bedreigen. Ook hing zij meerdere pamfletten op waarop de slachtoffers openlijk tentoongesteld werden. Ondanks toegangsverboden bleef zij het UMCG binnengaan en bleef de confrontatie met medewerkers aangaan. Zelfs vanuit de cel zocht zij via de post contact met slachtoffers.

De rechtbank neemt het de vrouw kwalijk dat zij stelselmatig ernstige inbreuk gemaakt heeft op de persoonlijke levenssfeer en integriteit van de slachtoffers. Ze weigerde bovendien mee te werken aan psychologisch onderzoek en aan observatie in het Pieter Baan Centrum. De rechtbank was van oordeel dat er bij haar sprake is van een stoornis waarvoor zij moet worden behandeld. Vanwege het gevaar voor herhaling heeft de rechtbank ook de maatregel van tbs met dwangverpleging opgelegd.

