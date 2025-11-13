Auto en motor botsen in Tolbert

Tolbert – Een motorrijder en een auto zijn donderdagmiddag even na half vijf met elkaar in botsing gekomen op de Oldebertweg in Tolbert.

De motorrijder is na de botsing hard ten val gekomen en met brancard in de ambulance gelegd voor behandeling van zijn onbekende verwondingen.

De automobilist is met de schrik vrij gekomen. Het verkeer heeft fors hinder doordat de weg afgesloten is. De politie maakt een rapportage op van het ongeval. De motor en auto raakten door het ongeval beschadigd. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is niet bekend

Foto's