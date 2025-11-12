50 nitraten in beslag genomen na melding vuurwerk bij school

Groningen – De politie kreeg op woensdag 5 november een melding dat bij een school aan de Admiraal de Ruyterlaan verboden vuurwerk werd afgestoken. Het bleek te gaan om jongeren die daar verboden vuurwerk afstaken.

Zij zijn doorgestuurd naar bureau HALT. Bij de woning van één van de betrokkenen werd ook een hoeveelheid verboden vuurwerk aangetroffen en in beslag genomen. In totaal gaat het om ongeveer 50 stuks nitraten. Deze zullen worden vernietigd.

Vuurwerk is in de afgelopen decennia steeds zwaarder en daarmee gevaarlijker geworden. Hierdoor vormt het de laatste jaren een toenemend maatschappelijk probleem door milieuschade, letsel en zelfs doden. Heb je een vermoeden van illegale handel in vuurwerk? Meld dit dan bij de politie via 0900-8844. Is er sprake van een levensgevaarlijke situatie? Bel dan gelijk 112. Vuurwerkoverlast kun je melden bij de gemeente.

Foto's