Auto’s botsen bij de Westerlaan in Meedhuizen & Ongeval in Westerlee

Meedhuizen – Op de kruising van de Ideweersterweg/ Westerlaan bij Meedhuizen zijn woensdagmiddag rond 12:30 uur twee auto’s met elkaar in botsing gekomen. Niemand raakte daarbij gewond.

Beide voertuigen zijn door een bergingsbedrijf afgevoerd, meldt een woordvoerder van de politie aan RTV Noord. De weg was tijdelijk afgesloten voor het verkeer. De toedracht is onbekend.

Auto rijdt tegen boom bij Hoofdweg Westerlee

Een automobilist is woensdagmiddag vanaf de Hoofdweg in Westerlee tegen een boom gereden meldt RTV Noord in hun 112Blog. Zowel de auto als de boom raakten beschadigd. Politie en ambulance kwamen naar de Hoofdweg toe.

Foto's