Man uit Hoogkerk(35) vrijgesproken van mishandeling tijdens schietincident op woonwagenkamp

Groningen – De rechtbank heeft een 35-jarige man uit Hoogkerk vrijgesproken van zware mishandeling van een 56-jarige medebewoner van woonwagenkamp De Kring. Dat meldt DvhN woensdagavond. Het Openbaar Ministerie had eerder tien maanden voorwaardelijke celstraf geëist.

De Hoogkerker ging in september vorig jaar met zijn vijfjarige dochter naar de woning van de ander om een ruzie uit te praten. De bewoner trok toen een pistool en schoot twee keer op hem. De verdachte raakte gewond aan zijn benen en sloeg daarna de schutter, die daarbij ook gewond raakte.

De rechters vinden dat de man handelde uit noodweer. Volgens de rechtbank was het begrijpelijk dat de man zich verdedigde. Meer op DVHN.nl.

