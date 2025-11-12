Gemeente doet onderzoek naar verkeersveiligheid op de Peizerweg

De gemeente doet onderzoek naar de verkeersveiligheid op de Peizerweg. Aanleiding zijn een aantal (bijna-)ongelukken. Volgens wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) is het niet aan de orde om de snelheid te verhogen naar 70 kilometer per uur. Schrijft Sebastiaan Scheffer van Oogtv op hun website.

Het CDA had het onderwerp op tafel gelegd. Jalt de Haan: “De huidige situatie zorgt ervoor dat bewoners op De Kring zich onveilig voelen. Zij geven aan dat de op- en afritten en de hoge snelheid van voertuigen, van met name bussen, een ernstig gevaar vormen voor weggebruikers. Er doen zich dan ook regelmatig (bijna-)ongelukken voor. In de gemeente wordt er op dit moment gekeken of de maximumsnelheid verlaagd kan worden naar 30 kilometer per uur.

Dit betekent dat het openbaar vervoer mogelijk te maken krijgt met een verhoging van de maximumsnelheid op vrijliggende busbanen, waaronder de Peizerbaan, naar 70 kilometer per uur. Deze ontwikkelingen roepen vragen op over de balans tussen verkeersveiligheid en de doorstroming en de gevolgen hiervan voor bewoners aan de Peizerweg.”

Maximumsnelheid van 50

Wethouder Broeksma legt uit dat het om twee verschillende wegen gaat. “De Peizerweg en de Peizerbaan zijn niet hetzelfde. De Peizerbaan ligt langs het Stadspark. De remise van vervoersbedrijf Qbuzz bevindt zich hier ook. Aan deze straat bevinden zich bedrijven, waardoor hier de snelheid naar 70 kilometer per uur zou kunnen. Dat is niet aan de orde aan de Peizerweg. Daar staan woningen, daar wonen mensen. Een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur is daar passend.”

Broeksma vertelt verder: “Op dit moment loopt er een onderzoek naar de (bijna-)aanrijdingen en denkbare oplossingen die we kunnen treffen. Ik verwacht dat de resultaten van dit onderzoek aan het einde van deze maand beschikbaar zullen zijn. Als dit bekend is, kijken we wat nodig is. Ondertussen hebben we contact gezocht met Qbuzz waarbij we verzocht hebben om bij chauffeurs de maximumsnelheid onder de aandacht te brengen. En het klopt: de kruising van en naar De Kring met de Peizerweg is niet altijd overzichtelijk, onder andere vanwege de aanwezigheid van groen. We zijn op zoek naar een oplossing om dit in balans te krijgen. Dit gaan we oppakken.”

