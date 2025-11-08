Auto rijdt tegen woning aan Johan Willem Frisolaan in Hoogezand

Hoogezand – Een woning aan de Johan Willem Frisolaan in Hoogezand is in de nacht van vrijdag op zaterdag zwaar beschadigd geraakt, nadat een auto tegen de gevel was gereden. Dat meldt RTV Noord op haar website.

De bestuurder raakte van de weg, reed door de struiken in de tuin en botste vervolgens hard tegen de voorgevel van het huis. Over eventuele gewonden is niets bekend.

De schade aan de woning is aanzienlijk. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

Foto's