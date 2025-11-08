Grote verkeerscontrole in Veendam: tientallen overtredingen en meerdere bestuurders onder invloed

Veendam – De politie heeft vrijdagavond 7 november 2025 in Veendam een grootschalige verkeerscontrole gehouden. De actie werd uitgevoerd door Basisteam Ommelanden Midden, in samenwerking met de vrijwillige politie en Team Verkeer Noord-Nederland. De nadruk lag op de technische staat van voertuigen, geluidsoverlast en alcohol- en druggebruik in het verkeer.

Tijdens de controle werden 21 voertuigen gecontroleerd op geluidsproductie. Maar liefst 20 voertuigen bleken te luid en kregen een boete én een WOK-status (Wachten Op Keuring). Dat betekent dat de auto eerst opnieuw moet worden goedgekeurd door de RDW voordat deze weer de weg op mag.

Daarnaast werden drie bestuurders betrapt op het rijden onder invloed van alcohol of drugs. Verder werden meerdere boetes uitgeschreven voor uiteenlopende overtredingen:

8x fietsen zonder licht

2x mobiel bellen achter het stuur

1x aanhangwagen zonder verlichting

1x niet kunnen tonen van het rijbewijs

1x niet-toegestane voertuigverlichting

De politie merkte op dat opvallend veel fietsers zonder verlichting reden. “In de duisternis en dichte mist is dat levensgevaarlijk,” aldus een politiewoordvoerder.

De controle vond plaats bij de kazerne van Brandweer Veendam, die hun locatie ter beschikking stelde. De politie spreekt haar dank uit voor de samenwerkin

