Binnenvaartschip raakt Dorkwerderbrug, zoveelste brug die de klos is (update foto)

Dokwerd – Een binnenvaartschip heeft de Dorkwerderbrug geraakt vrijdagochtend in het Van Starkenborghkanaal, dat meldt Dvhn.nl online. Er is schade aan de brug en het schip de Volharding17.

Het is de zoveelste brug in een aantal jaren die wordt geramd. De oorzaak van deze keer is nog niet bekend.

Het schip ramde rond 10:00 uur de brug. Op dat moment was het erg mistig. Zowel de brug als het schip zijn beschadigd geraakt. De omvang van de schade is nog niet duidelijk.

Hoe de aanvaring heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. Er wordt onderzoek gedaan. Vermoedelijk heeft de schipper de brug te laat gezien vanwege de mist.

