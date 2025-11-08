Automobilist gewond bij ongeluk in dichte mist op N34 bij De Punt

De Punt – In de nacht van vrijdag op zaterdag is een automobilist gewond geraakt bij een ongeval op de N34 bij De Punt. Het ongeluk gebeurde in de verbindingsbocht richting de A28, waar op dat moment dichte mist hing.

De bestuurder raakte door nog onbekende oorzaak van de weg, waarna de auto over de kop sloeg en op de zijkant tot stilstand kwam. Meerdere hulpdiensten, waaronder politie en ambulance, kwamen ter plaatse.

Het slachtoffer is door ambulancepersoneel behandeld en vervolgens overgebracht naar het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

Tijdens de afhandeling was de N34 tijdelijk afgesloten voor verkeer. Slecht zicht door de mist wordt mogelijk als oorzaak meegenomen in het onderzoek.

