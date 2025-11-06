RTV Noord is gehackt, grote storing en gevolgen, wel tv om 18:00 uur (update)

Groningen – RTV Noord is gehackt – RTV Noord heeft een grote algemene storing melden ze donderdagochtend via hun website, hoelang dat duurt is niet bekend. Er is wel actuele radio via 97.5. Er wordt achter de schermen hard gewerkt om dit te verhelpen schrijft RTV Noord op hun website.

De ochtendploeg ontdekte dat de systemen niet toegankelijk waren. De afdeling techniek trof op de server een bericht van hackers aan. Het is niet bekend of er losgeld is geëist zegt Oogtv.nl.

De situatie heeft wel zeer grote gevolgen voor uitzendingen en publicaties op al haar platforms. Zo kan RTV Noord onder meer al uren geen artikelen meer plaatsen op hun website.

Update: De hack werd donderdagochtend in alle vroegte opgemerkt door de medewerkers van radioshow De Ochtendploeg, vertelt eindredacteur nieuws Cunera van Selm: ‘De collega’s konden plots niet meer in onze systemen. Ze hebben de plaatjes ouderwets ingeschakeld met de hand, ook nog met dank aan lp’s op de pickup en zo konden ze radio maken.’

Radio en TV Noord in de lucht

In de uren die volgden was het alle hens aan dek bij de omroep om ervoor te zorgen dat er uitzendingen gemaakt konden worden op Radio en TV Noord. Met wat ongemakken voor de makers ten spijt is dat gelukt en ook de status van rampenzender is veilig. Op TV Noord zal vanavond ook Noord Vandaag te zien zijn, opgenomen via een omweg.

Voor de website en app zijn de gevolgen ook groot. De normale berichtgeving ligt stil en alleen in het geval van ernstig of groot nieuws kan er via een omweg gepubliceerd worden. De livestreams van de uitzendingen doen het op dit moment niet. Op de sociale mediakanalen is de omroep nog wel actief, maar wel in beperkte vorm.

Bericht achtergelaten

De hackers hebben in de systemen van RTV Noord een bericht achtergelaten, maar over de inhoud daarvan doet de omroep geen mededelingen. De technische ploeg van RTV Noord wordt inmiddels bijgestaan door experts. Het is onduidelijk hoe lang het nog gaat duren voordat de omroep weer op volle kracht draait.

Van Selm zegt dat de politie nog niet ingeschakeld is en dat de focus eerst ligt op het werkzaam krijgen van de omroep: ‘We proberen eerst weer gewoon te draaien, daarna kijken we hoe dit kon gebeuren en wie hier achter zitten.’

De redactie van RTV Noord is wel te bereiken via Whatsapp: 050 – 319 99 99. Dat melden ze via hun website.

