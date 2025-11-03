Roda-fans krijgen taakstraf voor aanranding in de Euroborg

Groningen – Twee Roda JC-supporters zijn veroordeeld tot een taakstraf van zestig uur voor de aanranding van twee meisjes. Dat schrijft De Limburger maandagmiddag. De aanranding vond plaats in de Euroborg, tijdens de wedstrijd waardoor FC Groningen terugkeerde in de Eredivisie.

Een 58-jarige man uit Landgraaf en een 51-jarige man uit het Duitse Gangelt stonden op 10 mei vorig jaar in het uitvak, helemaal bovenin achter de stoeltjes. Voor de stoeltjes stonden de twee slachtoffers, die door de twee mannen werden aangeraakt. Eén van de mannen zou, zo stellen de slachtoffers, met zijn geslachtsdeel tegen haar billen hebben aangeschuurd.

De verdachten ontkenden alles. Volgens hen was het erg druk in het stadion en moesten mensen voortdurend langs elkaar heen lopen. Daardoor zouden ze de meisjes per ongeluk hebben aangeraakt, maar niet bewust hebben aangerand. Maar een EHBO’er in de Euroborg verklaarde dat ze had gezien hoe de mannen zich tegen de meisjes aandrongen.

De rechter gin mee in deze lezing, onder meer omdat de slachtoffers zich direct na het voorval bij de EHBO meldden met hetzelfde verhaal aldus De Limburger.

Foto's