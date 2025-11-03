112 km/u waar 50 km/u is toegestaan, rijbewijs ingevorderd en forse bekeuring !

Hoogezand – De politie stond kortstondig met de lasergun opgesteld op de Hoofdstraat te Hoogezand. Kwam er een voertuig voorbij met 112 kilometer per uur waar 50 is toegestaan.

Het rijbewijs van de bestuurder is ingevorderd en zal worden ingestuurd naar de verkeersofficier. Ook kan de bestuurder een proces-verbaal verwachten. De hoogte hiervan gaat ook via het Openbaar Ministerie. Tevens zal er een mededeling bij het cbrnl worden gedaan die zal kijken of er meer maatregelen nodig zijn meldt de politie via Instagram.

Foto's