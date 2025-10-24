Benjamin: Toch overlast door hoog water bij o.a. Schiermonnikoog, veerboot vervalt tijdelijk (update)

Schiermonnikoog – Door het hoge water is de Veerweg bij de haven op Schiermonnikoog overstroomd. Hierdoor is het dorp tijdelijk niet lopend bereikbaar vanaf de haven.

Daarnaast is een persoon in het water terechtgekomen. Over diens toestand is nog niets bekend. Het zou gaan om een fietser die door de harde wind in het water is geblazen, maar die wel direct weer op eigen kracht uit het water kon komen meldt RTV Noord vrijdag.

Update: Rederij Wagenborg heeft naast de veerdienst naar Schiermonnikoog voorlopig ook de dienst naar Ameland uit de vaart gehaald. De veerdam van zowel Nes als die op Schiermonnikoog is momenteel afgesloten in verband met het hoge water. Dat meldt Dvhn.nl.

Had jij problemen? deel je foto`s online, reageer op Facebook

Foto's

Deel dit artikel