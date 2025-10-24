Uit voorzorg `Grote brand` gegeven bij de COA Farmsum vanwege een `brandend kookplaatje` (update)

Farmsum – Bij de COA noodopvang aan de Hogelandsterweg in Farmsum is vrijdagmiddag rond 12:45 uur brand uitgebroken. Het bleek te gaan om een kookplaatje op de 4e verdieping zegt Geert Walburg van de brandweer.

Er werd al snel uit voorzorg opgeschaald naar `Grote Brand`. Er stonden 100 mensen tijdelijk buiten. Achteraf viel het allemaal gelukkig mee. Wel was er wat rookschade ontstaan en werden er mensen gecontroleerd die rook hadden ingeademd. De brandweer doet een nacontrole. Lees ook VR.

Foto's