Explosie in de Dr. Bekenkampstraat in Veendam, Getuigen gezocht (update)

Veendam – De politie doet onderzoek naar een explosie bij een woning aan de Dr. Bekenkampstraat in Veendam. Ze zijn op zoek naar tips en camerabeelden van mogelijke getuigen en omwonenden. Bent u getuige of heeft u meer informatie? Deel dit met de politie via een tip formulier of telefonisch (0800-6070). Anoniem informatie doorgeven kan via meldmisdaadanoniem.nl of via 0800-7000 (gratis).

De politie kreeg op vrijdag 24 oktober rond 01:10 uur een melding van een explosie bij een woning aan de Dr. Bekenkampstraat. De explosie leidde ook tot een kortdurende brand. De voorgevel raakte beschadigd. Niemand raakte gewond.

Bent u getuige geweest van de explosie? Heeft u informatie over de toedracht of achtergrond van de explosie? Heeft u iets verdachts gezien rond dit tijdstip in (de omgeving van) de Dr. Bekenkampstraat? Of bent u in het bezit van camerabeelden waarop iets verdachts te zien is? Neem contact op met de politie! Dit kan via 0800-6070 (Opsporingstiplijn) of via onderstaand tipformulier. Anoniem informatie doorgeven kan via 0800-7000 of online via meldmisdaadanoniem.nl!

