Medewerkers van De Zijlen geschorst na verdenking seksueel grensoverschrijdend gedrag

TOLBERT – Stichting De Zijlen heeft twee medewerkers op non-actief gesteld naar aanleiding van verdenkingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het bestuur bevestigt dat een intern en extern onderzoek is ingesteld, en dat er nauw overleg is met de betrokken autoriteiten. Dit meldt RTV-Noord.

Achtergrond en proces

De zorginstelling, die zich richt op ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking, is geraakt door ernstige aantijgingen. Naar verluidt zijn signalen ontvangen over grensoverschrijdend gedrag door medewerkers richting cliënten. Zodra deze signalen bij het bestuur bekend werden, is overgegaan op het schorsen van de betrokken medewerkers en het opstarten van onderzoek.

Het bestuur geeft aan dat het belangrijk is zorgvuldig te werk te gaan, zodat betrokkenen – zowel cliënten als medewerkers – worden beschermd. In de onderzoeksfase werkt De Zijlen samen met externe deskundigen en houdt men contact met politie en justitie om te bepalen of er sprake is van strafbare feiten.

Reacties en belangen

De instelling benadrukt dat men met respect en zorgvuldigheid omgaat met de situatie en dat het belang van kwetsbare cliënten vooropstaat. Tegelijkertijd erkent De Zijlen dat het imago geraakt is en dat er onrust is in de organisatie.

Familieleden van cliënten, medewerkers en andere betrokkenen zijn geïnformeerd over de situatie. Er is erkenning voor de gevoeligheid van dit soort verdenkingen en de noodzaak om zorgvuldig bewijs te vergaren voordat conclusies worden getrokken.

