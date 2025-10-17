Verkeerscontrole in Groningen Noord, 46 bekeuringen

Groningen – Donderdagmiddag 16 oktober 2025 hield de politie samen met @politie_teamverkeer_nn , studenten van het LOP Groningen een grootschalige verkeerscontrole.

Ook BOB was aanwezig om bestuurders die negatief bliezen (uitslag “P”) te belonen met een sleutelhanger.

Het doel van deze controle is duidelijk: de verkeersveiligheid bevorderen en zo samen te zorgen voor een veilige omgeving voor iedereen op de weg.

Tijdens de controle werden in totaal 59 motorrijtuigen (met of zonder aanhanger) gecontroleerd. Dit leverde 46 proces-verbalen op voor uiteenlopende overtredingen, waaronder:

🔹️Te hoge snelheid (6x)

🔹️Onjuist bevestigde hulpkoppeling aanhanger (12x)

🔹️Geen juiste kentekenplaat (2x)

🔹️Geen gordel (3x)

🔹️Telefoon vasthouden tijdens het rijden (2x)

🔹️Rijden zonder geldig rijbewijs (2x)

En diverse technische gebreken aan voertuigen en aanhangers. Daarnaast werd bij drie bestuurders een positieve speekseltest op drugs afgenomen. Eén van hen bleek bovendien zonder geldig rijbewijs te rijden. Dank aan alle samenwerkende partners en studenten voor hun inzet! Samen houden we het verkeer veilig melden ze via Instagram.

Foto's