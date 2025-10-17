18 maanden cel en TBS geëist tegen vrouw(29) wegens bedreiging en stalking

Groningen – Tegen een 29-jarige vrouw is donderdag 18 maanden cel en TBS geëist wegens het bedreigen van personeel van de universiteit en het UMCG. Dat meldt RTV Noord donderdag.

De vrouw studeerde tandheelkunde aan de RUG, maar werd vanwege haar gedrag van de opleiding gestuurd. Daarop ontstond een conflict tussen haar, het UMCG en de RUG. Ze viel medewerkers lastig en bedreigde hen zelfs. Ook hing ze posters op, waarop ze medewerkers met naam, toenaam en foto beschuldigde van fraude, Dat deed ze ook via sociale media. Verder bleef ze universiteitsgebouwen binnen gaan, ondanks een verbod.

Zelf zegt ze onschuldig te zijn en ze weigert mee te werken aan een psychologisch en psychiatrisch onderzoek.

