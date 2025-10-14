Politie Westerkwartier – Verlaat weekendoverzicht 10 t/m 12 oktober 2025

Regio – Het was opnieuw een druk weekend voor de politie in het Westerkwartier.

De politie deelt graag een greep uit de meldingen en acties van de afgelopen dagen.

Rijden onder invloed (Visvliet)

Een 25-jarige bestuurder uit Achtkarspelen werd gecontroleerd en bleek onder invloed van drugs. Van hem is bloed afgenomen; de uitslag volgt.

Rijden zonder (geldig) rijbewijs

• In Marum reed een 28-jarige man uit Alkmaar ondanks een ongeldig verklaard rijbewijs.

• In Grijpskerk troffen ze een bestuurder met aanhanger aan waarvoor rijbewijs BE verplicht is. De 46-jarige man uit Deventer had helemaal geen geldig Nederlands rijbewijs. Ook kreeg hij een proces-verbaal voor afvallende lading.

• In Marum zagen we een scooter zonder kentekenplaat. De bestuurder (23, uit Marum) had geen rijbewijs, was al vaker bekeurd en de scooter is in beslag genomen. Uit controle bleek: 74 km/u, geen profiel op de band, geen spiegels en geen richtingaanwijzers.

Afvalverbranding (Oostwold)

Op een perceel werden oude panelen verbrand om ervan af te komen. Dat mag niet — de eigenaar kreeg een proces-verbaal.

Brandstichting (Leek, Nienoordsingel)

Rond 21.25 uur werd brand gesticht nabij de burcht. Heb jij iets gezien of weet je meer? Neem contact op via 0900-8844.

Rijverbod na drugsgebruik (Leek)

Op de parkeerplaats bij De Knip zagen wij twee personen in een voertuig. Ze gaven aan een joint te hebben gerookt. De bestuurder (25, uit Roden) kreeg een rijverbod van 24 uur.

Verkeersongeval met letsel (Zuidhorn)

Op het Hoendiep Oosterzijde vond een aanrijding plaats. Eén inzittende had buikklachten en is naar het ziekenhuis vervoerd.

Overlast door jeugd

In meerdere dorpen kregen wij meldingen over overlast: baldadigheid, vernielingen, bandjes, vuurwerk en drank- of drugsgebruik. We hebben hier meerdere keren moeten optreden.

Verdachte situaties

Bewoners uit verschillende dorpen meldden personen die zich verdacht ophielden bij woningen. Blijf alert, noteer signalementen en bel direct 112 bij heterdaad of 0900-8844 bij een vermoeden.

Verder handelden we diverse meldingen af van ruzies, mishandelingen, vermiste personen, agressief rijgedrag, winkeldiefstal en vernielingen.

Samen houden we het Westerkwartier veilig! Zien of horen jullie iets verdachts? Meld het altijd.

Foto's