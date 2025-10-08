Ongeval op de Sietse Veldstraweg in Den Ham

DEN HAM – Op de Sietse Veldstraweg tussen Aduard en Den Ham zijn woensdagmiddag twee auto’s frontaal op elkaar gebotst. Eén van de auto kwam op de zijkant tot stilstand in een sloot.

De auto’s waren in een bocht op elkaar gebotst. Eén van de auto’s raakte door de klap in de slip, en belandde op de zijkant in de sloot. Meerdere hulpverleners waaronder brandweer, politie en ambulance kwamen ter plaatse.

De bestuurders zijn nagekeken door het ambulancepersoneel. Ondanks de forse schade hoefde niemand mee naar het ziekenhuis. De slachtoffers konden ter plaatse worden behandeld.

