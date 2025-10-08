Groninger(25) krijgt anderhalf jaar cel en tbs voor misbruik minderjarig meisje

Groningen – De rechtbank heeft een 25-jarige man Groningen veroordeeld tot anderhalf jaar cel en tbs met dwangverpleging. De man is schuldig bevonden aan het misbruiken van drie minderjarige meisjes, waaronder misbruik van een kind in een speeltuin in Beijum. Dat meldt Oogtv en Rechtspraak.

Het Openbaar Ministerie had eerder drie jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen de man uit Groningen. Maar omdat de Groninger volgens de rechtbank en experts verminderd toerekeningsvatbaar is voor de misdrijven, matige de rechter de celstraf.

Verkrachting in speeltuin

De man sprak op 31 oktober 2023 in een speeltuin in Beijum drie minderjarige meisjes aan. Eén van de meisjes werd door de man meegetrokken in de bosjes en verkracht. Het meisje werd, na de verkrachting, deels ontkleed gevonden bij de speeltuin door vriendinnen.

Een paar dagen eerder had hij daar ook al meisjes benaderd met een smoes om te helpen zoeken naar een hondje. De verdachte werd kort na het incident aangehouden. In zijn woning vond de politie kleding die overeenkwam met de beschrijving van de kinderen.

‘Verdachte spreekt zichzelf tegen’

Op de kleding van het slachtoffer is DNA van de verdachte gevonden, waarvan de man zelf stelde dat dit van eerdere masturbatie afkomstig was. De rechtbank vindt de verklaringen van de Stadjer, die alle misdrijven ontkent, niet geloofwaardig. Hij zou verschillende, elkaar tegensprekende verhalen hebben verteld.

Verminderd toerekeningsvatbaar

De rechter veroordeelde de 25-jarige Groninger ook voor een eerder zedenmisdrijf in 2022. Toen sprak hij een vijftienjarig meisje aan en uitte grafische seksuele voorstellen richting het minderjarige slachtoffer.

Bij de verdachte zijn een verstandelijke beperking en een persoonlijkheidsstoornis vastgesteld. De man is daarnaast verslaafd aan cannabis en gamen. Daarom wordt hij verminderd toerekeningsvatbaar geacht. Volgens de rechtbank is de kans groot dat hij opnieuw in de fout gaat. Behandeling in een tbs-kliniek is daarom noodzakelijk, besluit de rechtbank.

