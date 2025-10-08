Opnieuw ongeval Sietse Veldstraweg(N983) bij Den Ham

DEN HAM – Een fietser is woensdagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de N983 Sietse Veldstraweg in het Groningse Den Ham.

Omstreeks 16:40 uur gebeurde het ongeluk. Hulpdiensten waaronder politie en ambulance kwamen ter plekke. Aanvankelijk werd ook een traumahelikopter gealarmeerd, maar deze werd onderweg geannuleerd.

De fietser is gewond overgebracht naar het ziekenhuis. De weg was tijdelijk dicht vanwege het ongeluk. Eerder woensdag ging het ook mis op deze weg.

Foto's