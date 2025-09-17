Groningen, Politie

Consternatie in Vinkhuizen; kind vast in auto, Poort komt voor hulp

17 september 2025, 15:45
Oogtv.nl, Bron en Wijknieuws Vinkhuizen, Facebook

Groningen – Een jong kind heeft woensdagmiddag enige tijd vastgezeten in een geparkeerde auto aan de Siersteenlaan in de wijk Vinkhuizen. Dat meldt Wijknieuws Vinkhuizen.

De personenauto stond geparkeerd bij het winkelcentrum schrijft Oogtv. Door een onbekende oorzaak was het kindje in de auto opgesloten geraakt. Pogingen om de deuren te openen mislukten, waarop het alarmnummer werd gebeld. Behalve handhavers kwam ook bergingsbedrijf Poort uit Hoogkerk ter plaatse. Een medewerker van het bedrijf wist al vrij snel het portier van de auto te openen, waardoor het kindje bevrijd kon worden.

Niemand raakte gewond. Wel zorgde de situatie voor flink wat consternatie.

