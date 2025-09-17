Auto raakt naast de weg op de N388 bij Oldekerk, 1 gewonde

Oldekerk – Woensdagmiddag om 15:20 uur is door nog onbekende oorzaak een auto van de weg geraakt op de N388 bij Oldekerk, deze raakte in een droge sloot. 1 persoon raakte gewond.

De bestuurder werd even gecontroleerd door het ambulancepersoneel en ging mee naar het ziekenhuis voor behandeling van de onbekende verwondingen. De politie bekijkt de toedracht van het eenzijdige ongeval.

Verkeer op de route tussen Oldekerk en Boerakker ondervonden enige hinder door het incident. Weggebruikers werden geadviseerd rekening te houden met vertraging. Een berger kwam voor afsleep.

Foto's