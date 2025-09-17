Mobiel Medisch Team loopt 400 kilometer door Noord-Nederland voor Beatrix Kinderziekenhuis

Groningen – Het Mobiel Medisch Team (MMT) van het UMCG bestaat dit jaar 25 jaar. Om dat te vieren, lopen acht teamleden in estafettevorm begin oktober zo’n vierhonderd kilometer door Noord-Nederland. Met de tocht willen zij geld inzamelen voor het Beatrix Kinderziekenhuis.

De estafette start op woensdag 1 oktober op het middaguur bij Groningen Airport Eelde. Exact 48 uur later komen de lopers aan bij het Beatrix Kinderziekenhuis in het UMCG. De route gaat door vier provincies en doet onder meer Drachten, Leeuwarden, Sneek, Zwolle en Emmen aan. Onderweg wordt gestopt bij ziekenhuizen, ambulancediensten en de luchtmachtbasis in Leeuwarden.

Het MMT is vooral bekend van de traumahelikopter en speelt al 25 jaar een belangrijke rol in de acute zorg in Noord-Nederland. Met de estafetteloop wil het team iets terugdoen. Doneren kan via de website van het Beatrix Kinderziekenhuis en via banners die op de tussenstops staan. Alle opbrengsten gaan naar de Stichting Vrienden van het Beatrix Kinderziekenhuis, die zorgt voor extra voorzieningen voor kinderen die daar verblijven.

Het team hoopt op veel publiek langs de route. De acht lopers worden in het verkeer begeleid door het Motor Begeleidingsteam uit Assen. Daarnaast rijden twee opvallende auto’s mee met de mini-karavaan rond de lopers. Dat meldt het UMCG en Oogtv.nl.

Foto's