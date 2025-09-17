Inspectie treft maatregelen voor afdeling kinderhartchirurgie UMCG

Groningen – De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) oordeelt dat het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) de kwaliteit van zorg niet meer kan waarborgen op de afdeling kinderhartchirurgie. De inspectie kwam daarom twee maanden geleden al met maatregelen voor het ziekenhuis. Dat meldt Oogtv dinsdag.

De IGJ heeft afgelopen zomer een extra bezoek aan het UMCG gebracht. Sindsdien is de grootste zorg die leeft bij de inspectie de druk op de zorgverleners binnen het UMCG. Na het bezoek van de inspectie besloot het UMCG, ondanks de zorgen van de inspectie, niet direct te stoppen met de geplande operaties op de kinderhartchirurgie.

Tijdelijke stop geplande operaties

Afgelopen maandag bracht het ziekenhuis een persbericht naar buiten, waarin werd gemeld dat de geplande operaties voor aangeboren hartafwijkingen per direct zouden stoppen tot begin 2026.

Door de snelle doorloop van specialistisch personeel heeft het UMCG te kort op de afdeling kinderhartchirurgie. “Door het gebrek aan ervaren kinderhartchirurgen is er veel onzekerheid over de werkdruk in de toekomst op de afdeling”, aldus de IGJ.

Afspraken IGJ en UMCG

Om de afdeling in het UMCG weer in goede banen te leiden, heeft de IGJ samen met het UMCG nauwe afspraken gemaakt over de komende periode. Om de druk te verlichten van de zorgverleners, moet het ziekenhuis de dienstroosters iedere maand delen met de IGJ. Daarnaast moet het UMCG een plan opstellen voor het verloop van de overdracht van patiënten naar andere ziekenhuizen.

