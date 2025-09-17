Politiebegroting 2026: uitvoering politietaken en financiën niet in balans

Traditiegetrouw wordt ieder jaar op Prinsjesdag de begroting en het beheerplan van de politie gepresenteerd. Dat is ook dit jaar het geval. Voor 2026 bedraagt de totale politiebegroting € 8,5 miljard. Desondanks zijn de uitvoering van de politietaken en de financiën niet in balans.

Dit komt door hogere kosten voor personele zorg vanuit goed werkgeverschap, sterk oplopende kosten voor digitalisering en hogere huisvestingskosten en bezuinigingstaakstellingen. Een interne Taskforce Ombuigingen gaf dit jaar inzicht in de totale omvang, oorzaken en ontwikkelingen van de ontstane tekorten.

Na maatregelen die de politie zelf heeft getroffen, blijft een tekort op de begroting van € 86 miljoen in 2026, dat de komende jaren verder oploopt. Hiervoor moeten keuzes worden gemaakt die in lijn liggen met de Strategische Agenda. Deze concrete invulling gebeurt in gezamenlijk overleg met de minister en de gezagen in het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie (LOVP). Deze keuzes worden zichtbaar in de begroting van 2027 – 2031.

Korpschef Janny Knol: ‘De politie is er altijd als het moet. Een tekort op de begroting raakt uiteindelijk onze basis: de zichtbaarheid, de slagkracht online en de zorg voor politiemensen. Om Nederland veilig te houden en de zorg voor onze politiemensen op peil te houden, moeten in ieder geval de meest prangende tekorten in de politiebegroting worden opgelost.’

Personeel

In 2026 bestaat het politiekorps uit 67.502 fte’s, waarvan bijna de helft werkt bij de gebiedsgebonden politie en de opsporing. De politie wil in staat zijn goed werk te leveren met vakbekwame medewerkers, in de juiste bezetting en met de noodzakelijke wendbaarheid. Afgelopen kabinetten hebben hieraan bijgedragen door stevige investeringen in de politie, met extra politiemensen en versterking van een aantal belangrijke thema’s zoals ‘Agenten in de wijk’, ‘Bewaken en Beveiligen’ en ‘Ondermijning’.

De komende jaren verwacht de politie echter een flinke uitstroom van personeel. Via arbeidsmarktcommunicatie wordt daarom ook in 2026 flink ingezet op een instroomprogramma met een maximale opleidingscapaciteit op de Politieacademie van ongeveer 2.500 aspiranten per jaar. Daarnaast wordt maximaal ingezet op zij-instroom voor mbo- en hbo-functies, voor de vakgebieden opsporing en de informatiefunctie. Dat zijn voor de komende jaren jaarlijks rond de 1.500 fte’s.

Ontwikkellijnen

Veiligheidsvraagstukken veranderen en criminaliteit wordt steeds internationaler, digitaler en meer ondermijnend. Dit heeft gevolgen voor het politiewerk en zorgt dat de politie zoekt naar nieuwe manieren van samenwerken die passen bij deze veiligheidsopgaven. In het beheerplan formuleert de politie een zevental lijnen hoe zij zich de komende jaren verder gaat ontwikkelen, waaronder dienstverlening, digitale criminaliteit en duurzaamheid.

Dienstverlening

De politie wil toegankelijk en nabij zijn voor uiteenlopende doelgroepen, zowel fysiek als digitaal, met als doel het verbeteren van het eerste contactmoment met burgers. De politie ontwikkelt moderne, zichtbare en toegankelijke locaties, die passen bij de wensen van zowel burgers als het lokaal bestuur. Voor innovatieve politieloketten is in 2025 € 22,5 miljoen extra beschikbaar. In 2026 worden deze vernieuwde politielocaties verder ontwikkeld en getest. Succesvolle concepten worden vanaf 2027 verder uitgerold.

Digitale criminaliteit

De laatste jaren is criminaliteit sterk gedigitaliseerd. Het slachtofferschap van online criminaliteit is sterk gestegen en ook de traditionele criminaliteit heeft tegenwoordig vaak een online component. Zo werd in 2023 16 procent van de Nederlandse bevolking slachtoffer van een vorm van online criminaliteit. Daarom zet de politie ook in 2026 fors in op de aanpak van cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit, met name gericht op het verbeteren van het gehele intake- en aangifteproces. De analysecapaciteit van de eenheden wordt gerichter ingezet, zodat het opsporingsproces efficiënter verloopt.

Duurzaamheid

De politie vermindert de negatieve impact op het milieu door de eigen organisatie te verduurzamen, leveranciers te bewegen tot duurzame keuzes en te werken aan een toekomstbestendige organisatie. Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen en eigen ambities is het streven om in 2030 een reductie van 60 procent CO2-emissies te behalen op huisvesting en vervoer. Om dit te behalen worden in 2026 minimaal 646 elektrische voertuigen aangeschaft en de vastgoedportefeuille via onderhoud verduurzaamd. Ook plaatst de politie zonnepanelen op toekomstbestendige locaties; in totaal 55.000 m2 zonnepanelen voor eind 2026.

Bekijk hier de Politiebegroting en het beheerplan 2026-2030.

Foto's