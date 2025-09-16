Gevonden, viool langs de Nulweg in Ter Apel, wie is de eigenaar?

Ter Apel – Op zaterdagochtend 13 september 2025 rond 08.30 uur is er langs de Nulweg in Ter Apel een bijzondere vondst gedaan: een viool. De politie is op zoek naar de rechtmatige eigenaar.

Wie de viool mist of weet van wie deze is, wordt verzocht contact op te nemen. Dit kan via een persoonlijk bericht aan de politie of door zich te melden bij het politiebureau in Ter Apel.

Belangrijk is dat de eigenaar zich kan legitimeren en een aankoopbewijs kan tonen, zodat vastgesteld kan worden dat het instrument daadwerkelijk van hem of haar is. 09008844.

Foto's