Diverse boetes bij snelheidscontroles in regio Westerkwartier

Regio – Woensdag en donderdag zijn door de politie verschillende snelheidscontroles gedaan in het Westerkwartier.

Donderdag zijn er op De Scheiding in Marum drie rijbewijzen ingevorderd in verband met te hoge snelheid.

Een 37 jarige man uit Drachten reed 124 kilometer per uur. Een overschrijding van 63 kilometer per uur. Een 38 jarige man uit de gemeente Westerkwartier reed 136 kilometer per uur. Een overschrijding van 76 kilometer per uur.

Een 19 jarige man uit de gemeente Opsterland reed 114 kilometer per uur. Een overschrijding van 54 kilometer per uur. Op de N388 bij Sebaldeburen reed een 20 jarige man uit de gemeente Hogeland 130 kilometer per uur. Een overschrijding van 70 kilometer per uur.

Donderdagmorgen reed een 61 jarige inwoner uit Groningen 121 kilometer per uur op de N983 bij Aduard. Een overschrijding van 61 kilometer per uur.

De rijbewijzen zijn ingevorderd en worden opgestuurd naar het CVOM.

