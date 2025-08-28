Deze man wordt gezocht, over week zonder blur !

Groningen – Ben jij deze jongeman die op woensdag 25 juni een minderjarige jongen heeft mishandeld in een fastfoodrestaurant aan de Waagstraat in Groningen? Meld je dan bij de politie om te voorkomen dat we herkenbare en bewegende beelden publiceren.

De politie is een onderzoek gestart naar de mishandeling die op deze woensdagochtend rond 11:25 uur plaatsvond in het restaurant. Op beelden is te zien dat het slachtoffer, een jongen in de tienerleeftijd uit de gemeente Tynaarlo, nietsvermoedend met een aantal vrienden staat te wachten totdat hun eten klaar is. En dan wordt hij ineens belaagd door de verdachte.

Enorme schrik

Het slachtoffer wordt geschopt, hij krijgt meerdere vuistslagen in het gezicht en hij wordt met geweld naar de grond gebracht. De verdachte maakt zich uit de voeten. Bij het slachtoffer en zijn vrienden is de schrik enorm. Hij kent de verdachte niet en hij zou ook niet weten waarom hij werd aangevallen. Gelukkig komt hij er zonder ernstig letsel vanaf, maar dat had ook anders kunnen aflopen.

Geblurde foto’s

De mishandeling is gepleegd door een vermoedelijk minderjarige jongen (tienerleeftijd) met een donkere huidskleur. Hij heeft een wat gezet postuur en hij droeg donkere kleding met een opvallende print op het t-shirt. Omdat hij zeer vermoedelijk nog minderjarig is, hebben we eerst zijn foto’s geblurd. Daarmee krijgt de verdachte een week de kans om zichzelf te melden bij de politie. Doet hij dat niet, dan publiceren we herkenbare en bewegende beelden van de verdachte.

Weet je wie de verdachte is?

We zien op de beelden vanuit het fastfoodrestaurant dat de verdachte in gezelschap was van twee anderen. Zij hebben dus gezien wat er is gebeurd en zij weten waarschijnlijk ook wie de verdachte is. Weet je wie deze jongen is? Gedraagt iemand in je omgeving zich sinds eind juni opvallend? Of heb je iemand horen praten over deze mishandeling en heb je andere informatie? Laat het ons dan weten en daarmee kun je ook voorkomen dat er herkenbare beelden van de verdachte worden getoond.

Wil je jezelf melden of weet je meer? Neem contact op!

Ben je de verdachte en wil je jezelf melden? Of weet je wie de verdachte is? Kom dan naar een politiebureau, gebruik het tipformulier op Politie.nl of neem contact op met de politie via 0800-6070. Je kunt je informatie ook anoniem delen via 0800-7000.

Foto's

