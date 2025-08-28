Politie onderzoekt steekincident in Ter Apel

Ter Apel – De politie doet onderzoek naar een steekincident aan de Ter Apelervenen in Ter Apel op donderdag 28 augustus omstreeks 01:00 uur. Hierbij raakte een 29-jarige man uit Ter Apel gewond. Er zijn geen aanhoudingen verricht. De politie doet onderzoek naar de toedracht.

Omstreeks 01:00 uur ontvingen we een melding van een mogelijk steekincident aan de Ter Apelervenen in Ter Apel. Direct na de melding kwam de politie met meerdere eenheden ter plaatse. Aan de Ter Apelervenen is het slachtoffer, een 29-jarige man uit Ter Apel, gewond aangetroffen. Het slachtoffer is door het ambulancepersoneel overgebracht naar het ziekenhuis.

Onderzoek

De politie is direct na het incident ter plaatse gestart met een onderzoek. Zo spreken we onder meer met mogelijke getuigen. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.

Foto's