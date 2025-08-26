Stadjer krijgt taakstraf voor worsteling met vriendin en bedreiging agenten

Groningen – Een 26-jarige man uit Groningen kreeg dinsdag een taakstraf van veertig uur voor een worsteling met zijn vriendin en het bedreigen van politieagenten.

Volgens het Dagblad van het Noorden had het Openbaar Ministerie een taakstraf van zestig uur geëist. De politierechter gaf de verdachte het voordeel van de twijfel over het stompen van de vrouw en legde een lagere straf op. Wel moet de Stadjer zich, naast de taakstraf, houden aan een drugsverbod en meewerken aan controles.

Buren hoorden begin januari geschreeuw uit de woning van de verdachte en belden de politie. Daar was de Stadjer niet van gediend, waarna hij de agenten bij aankomst bedreigde. Volgens de politie raakte de verdachte de vrouw minstens eenmaal in het gezicht. Maar de vrouw deed geen aangifte. Voor het daadwerkelijk slaan van de vrouw was daardoor te weinig bewijs, dus kon de rechter niet anders dan de man alleen de vermeende worsteling verwijten.

De verdachte stelt dat de worsteling ontstond omdat de vrouw zijn spullen kapotmaakte. Hij meent zijn excuses te hebben aangeboden en stelt dat hij de vrouw geen letsel wilde toebrengen.

