Twee jaar cel en tbs met dwangverpleging voor schietincident Oosterparkwijk

Groningen – De rechtbank in Groningen heeft dinsdag een 25-jarige man uit Groningen veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging, omdat hij op 31 augustus vorig jaar op een auto in de Oosterparkwijk schoot.

De rechtbank neemt daarmee de strafeis van het Openbaar Ministerie over. De verdediging pleitte voor een lagere celstraf, zodat de behandeling sneller kan starten. Daar ging de rechtbank niet in mee vanwege de ernst van het misdrijf en eerdere veroordelingen van de Groninger. De straf gaat in met aftrek van de tijd die hij in voorarrest heeft doorgebracht.

Volgens deskundigen heeft de man een licht verstandelijke ontwikkelingsstoornis en psychische problemen. Hij is impulsief en heeft een hoog risico op herhaling. Daarom legt de rechtbank ook tbs met dwangverpleging op. De Stadjer moet ook bijna drieduizend euro aan (immateriële) schade vergoeden.

Kogel laat buitenspiegel ontploffen

Het incident vond plaats in de late avonduren van 31 augustus vorig jaar. De Stadjer tikte eerst op de ruit van de auto toen die stopte. De auto reed weg en de veroordeelde Groninger loste daarna een schot op het voertuig. De kogel ketste af op de carrosserie en deed een buitenspiegel ontploffen. Kort daarna belde de man uit Stad de partner van het slachtoffer, aan wie dreigende woorden uitte.

Kort na het incident werd de Stadjer aangehouden, die nog in een proeftijd zat vanwege een eerdere veroordeling voor wapenbezit. De bestuurder van de auto raakte niet gewond. De 25-jarige Stadjer bekende na zijn aanhouding dat hij heeft geschoten. De man zou zich bedreigd hebben gevoeld nadat de bestuurder, een bekende van de man, een beweging maakte naar zijn broekzak.

