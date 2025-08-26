Politie gaat uit van misdrijf na aantreffen overleden vrouw Noord-Willemskanaal

De politie krijgt op maandag 25 augustus rond 12.30 uur melding dat er een overleden persoon is aangetroffen in het Noord-Willemskanaal in Tynaarlo.

Onderzoek

Er start een uitgebreid onderzoek dat zich richt op het achterhalen van de identiteit en doodsoorzaak. De omgeving wordt ruim afgezet, er wordt sporenonderzoek verricht en een politiehelikopter brengt de locatie van boven in beeld. Het lichaam wordt uit het water gehaald en geborgd voor nader onderzoek.

Vermissing

Ondertussen wordt er in Assen gelijktijdig onderzoek gedaan naar een vermissing, naar aanleiding van een melding. Vanwege de vermissing wordt een woning onderzocht aan de Thorbeckelaan in Assen. Daar worden sporen aangetroffen die nader worden onderzocht door de recherche en specialisten van de Forensische Opsporing.

Misdrijf

Uit onderzoek blijkt dat de overleden persoon de 72-jarige vrouw uit Assen is die als vermist werd opgegeven. Op basis van een eerste onderzoek stelt de politie vast dat het om een misdrijf gaat. Een 80-jarige man uit Assen is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij haar dood. De man zit in volledige beperkingen en wordt verhoord.

Wat er precies is gebeurd en wat de aanleiding is geweest wordt onderzocht. De politie spreekt met omwonenden, doet nader sporenonderzoek, beelden worden veiliggesteld en eventuele getuigen wordt opgeroepen zich te melden.

Weet u meer?

Woont u in de omgeving van de Meerweg in Tynaarlo en is u iets opgevallen in de periode voor maandag 25 augustus 12.30 uur? Of woont u aan of in de buurt van de Thorbeckelaan in Assen en heeft u iets opvallends gezien wat mogelijk van belang kan zijn voor ons onderzoek? Heeft u informatie over een mogelijke aanleiding of andere mogelijk relevante informatie? Ieder detail kan van belang zijn.

Deel uw informatie via de Opsporingstiplijn 0800 – 60 70 of via Meld Misdaad Anoniem 0800 – 7000. U kunt uw informatie ook online delen met de politie of de website van Meld Misdaad Anoniem.